Vertrag bis 2021 : Leverkusen verlängert mit Baumgartlinger

Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger vorzeitig verlängert. Der Österreicher steht seit 2016 bei der Werks-Elf unter Vertrag.

"Julian verleiht uns viel Stabilität und ist mit seiner Erfahrung ein wichtiger Faktor für unser Spiel", sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler. "Leverkusen hat mir Spiele auf höchstem Niveau ermöglicht, in der Champions League, in der Europa League - und wir gehören zu den besten Klubs in Deutschland", sagte Baumgartlinger.