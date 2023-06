Sturm-Talent Bayer 04 verlängert Bravo-Leihe mit Real Madrid

Mit seinem letzten Wechsel lag Raúl goldrichtig. Als Trainer der zweiten Mannschaft von Real Madrid brachte die spanische Stürmer-Legende nach 73 Minuten Iker Bravo in die Partie – und die Leihgabe aus Leverkusen schlug sofort ein. Nur fünf Minuten nach seiner Hereinnahme erzielte der 18-jährige Angreifer gegen die Reserve des FC Barcelona per Kopf das 2:0. Letztlich siegte die Nachwuchs der Königlichen dank eines Last-Minute-Elfmeters mit 3:0 und steht nun im Endspiel um den Aufstieg in die zweite spanische Liga.