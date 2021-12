1:2-Niederlage im Breisgau : Bayer 04 verliert Platz drei an den SC Freiburg

Freiburgs Nicolas Höfler (l.) hält Leverkusens Amine Adli an der Schulter Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Freiburg Im letzten Spiel des Jahres unterliegt Bayer 04 Leverkusen 1:2 (1:1) beim SC Freiburg. Vincenco Grifo und Kevin Schade treffen für die Hausherren, auf Seiten des Werksklubs ist Charles Aránguiz erfolgreich.

Patrik Schick ist bei Bayer Leverkusen der Mann der Stunde. Acht Treffer hatte der Angreifer des Werksklubs in den vorangegangenen drei Spielen erzielt. Beim SC Freiburg wollte der Tscheche seine Torserie fortsetzen – ohne Erfolg. Nach 74 Minuten unauffälligen Minuten nahm ihn Gerardo Seoane vom Platz. Der 43-jährige Trainer sah zum Abschluss der Hinrunde einen schwachen Auftritt seiner Werkself, die mit 1:2 (1:2) unterlag und ihre fünfte Saisonniederlage kassierte.

Seoane hatte seine Startaufstellung im Vergleich zum 2:2-Unentschieden gegen Hoffenheim unter der Woche auf fünf Positionen verändert. Für Moussa Diaby (Gelb-Rot-Sperre), Piero Hincapie (muskuläre Probleme), Karim Bellarabi (Covid-Kontakt im privaten Umfeld), Edmond Tapsoba und Exequiel Palacios (beide Bank) rückten Jeremie Frimpong, Daley Sinkgraven, Robert Andrich, Charles Aránguiz und Amine Adli in die Anfangself.

Leverkusen knüpfte gegen das Team von Trainer Christian Streich an die schlechte Schlussphase gegen die TSG an und erlaubte den Hausherren allein in den ersten zweieinhalb Minuten zwei Großchancen. Kapitän Lukas Hradecky bewahrte seine Mannschaft mit Paraden gegen Nico Schlotterbeck und Lucas Höler vor einem frühen Rückstand.

Die Gäste hatten Schwierigkeiten, in die Partie zu finden und boten viel Stückwerk. Es schien, als würden die Bayer-Profis die kurze Winterpause regelrecht herbeisehnen. Nach weiteren Distanzschüssen der Freiburger durch Spielführer Christian Günter (25.) und Nicolas Höfler (27.) war es schließlich Vincenzo Grifo, der die Hausherren zur verdienten Führung verhalf. Nach einem Handspiel von Jeremie Frimpong verwandelte der Italiener den fälligen Elfmeter mit einem Panenka-Heber zum 1:0 (33.).

Erst nach dem Gegentor stabilisierte sich das Bayer-Team zumindest ein wenig. Nach einem Eckball in der zweiten Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs leitete Bayers Abwehrchef Jonathan Tah den Ball artistisch per Fallrückzieher zu seinem Teamkollegen Aránguiz weiter. Der 1,71-Meter-Mann traf aus kurzer Distanz per Kopf zum schmeichelhaften Ausgleich. Ein Blick in das Gesicht von Leverkusens Coach Seoane verriet beim Gang in die Kabine jedoch: Mit der Leistung seines Teams war der Schweizer alles andere als zufrieden.

Nach dem Seitenwechsel sahen die 750 zugelassenen Zuschauer eine insgesamt ausgeglichene Begegnung auf äußerst mäßigem Niveau. Beide Teams wirkten, als wären sie mit der Punkteteilung zufrieden. Der eingewechselte Kevin Schade sorgte mit seinem Treffer in der 84. Minute aber schließlich für den nicht unverdienten Siegtreffer aus Sicht der Freiburger.