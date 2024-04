Union Berlin Im Gegnercheck Unter Bjelica kehrt Stabilität nach Köpenick zurück

Die Mannschaft Trainer Nenad Bjelica muss gegen Bayer 04 verletzungsbedingt auf Jérôme Roussillon, Janik Haberer und Jakob Busk verzichten. Der offensive Mittelfeldspieler András Schäfer hat seine Rotsperre abgesessen und steht wieder zur Verfügung. In der Defensive sorgt Winterzugang Kevin Vogt (TSG Hoffenheim) für Organisation und Stabilität. Neben ihm sind Diogo Leite und Danilho Doekhi gesetzt. Letzterer hat die besten Zweikampfwerte bei Union. Im Angriff hat sich nach den beiden Winterabgängen von Sheraldo Becker (Real Sociedad) und Kevin Behrens (VfL Wolfsburg) einiges verändert. Im Winter kam Yorbe Vertessen von der PSV Eindhoven und hat sich prompt in die Stammelf gespielt.



Die Form Es ist eine komplizierte Saison für die Köpenicker. Unter Urs Fischers Regie qualifizierte sich Union sensationell für die Champions League, schied aber als Letzter der Gruppe mit Real Madrid, dem SSC Neapel sowie Sporting Braga aus. In der Liga rutschte die Mannschaft in den Abstiegskampf. Nach 14 Spielen ohne Sieg folgte im November die Trennung vom einstigen Erfolgscoach aus der Schweiz – nach dem 0:4 im Hinspiel gegen die Werkself. Bjelica stabilisierte die „Eisernen“ und führte sie aus dem Tabellenkeller, das Aus in der Königsklasse konnte er aber nicht mehr verhindern. In den vergangenen Wochen setzte es zwar jeweils ein 0:2 gegen Dortmund und in Stuttgart, dafür gab es aber auch ein 2:1 gegen Bremen sowie zuletzt das torlose Remis in Frankfurt. Mit 29 Punkten auf Platz zwölf haben sich die Hauptstädter aus dem gröbsten Schlamassel befreit.