Trotz Corona-Krise : Diesen Preis will Bayer 04 für Kai Havertz erzielen

Leverkusen Bayer Leverkusen will bei einem möglichen Verkauf von Kai Havertz keinen „Corona-Rabatt“ gewähren. Zudem betonte Sportgeschäftsführer Rudi Völler, dass der Werksklub seinen wertvollsten Spieler nicht zwingend in diesem Sommer verkaufen muss.

Nach Ansicht von Bayers Sportgeschäftsführer Rudi Völler bleibt der Marktwert von Kai Havertz von der Corona-Krise unberührt. „Bei Künstlern wie ihm zählt das natürlich nicht“, sagte der 60-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde in der BayArena. Unter 100 Millionen Euro will der Werksklub seinen wertvollsten Profi nicht ziehen lassen. Völler stellte zudem klar, dass Bayer den deutschen Nationalspieler nicht zwingend in diesem Sommer abgeben muss. „Nur, weil wir die Champions-League-Qualifikation zunächst verpasst haben, heißt das nicht, dass wir ihn jetzt verkaufen müssen.“