Bayer gegen Bayern Duell der Superlative

Es ist also alles angerichtet für ein Fußballfest. Was Tuchel beschäftigen dürfte, sind die Nehmerqualitäten der Leverkusener. Allein dieses Jahr hat Alonsos Team bereits drei Spiele kurz vor dem Abpfiff für sich entschieden, teils nach doppelten Rückständen – beim 1:0 in Augsburg, 3:2 in Leipzig und zuletzt im Pokal gegen Stuttgart. Beim 2:2 im Hinspiel war es Exequiel Palacios, der in der 94. Minute einen Elfmeter zum 2:2-Endstand verwandelte. Der Argentinier wird das Wiedersehen allerdings verpassen, seine Muskelverletzung ist nicht rechtzeitig auskuriert. Auf der Gegenseite ist Manuel Neuer fraglich, den Knieprobleme plagen. Dazu fällt neben den Langzeitverletzten auch Alphonso Davies aus, während Joshua Kimmich und Dayot Upamecano wieder dabei sein können – ebenso wie Min-Jae Kim, der von der Asienmeisterschaft zurückgekehrt ist.