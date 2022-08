Effizientes Bayer 04 : vErKeHrTe BaYeR-wElT iN mAiNz

Leverkusen Mit viel Kampfgeist und mit einer für Leverkusen atypischen Spielweise holt sich der Werksklub Sieg Nummer eins. Wermutstropfen bleiben die zwei späten Platzverweise für die Linksverteidiger Piero Hincapie und Mitchel Bakker.

Im Fußball spielt sich vieles im Kopf ab. Das weiß auch Simon Rolfes. Der Sportgeschäftsführer von Bayer 04 betonte nach dem erlösenden 3:0 (3:0) der Werkself in Mainz daher noch einmal, wie wichtig der mentale Faktor sei, und dass es eben „nicht nur um Technik und Taktik“ gehe. Nicht jeder Profi sei nach zuvor vier Niederlagen mit einem großen Selbstvertrauen in das wegweisende Duell bei den Rheinhessen gegangen. „Wir hatten an der ein oder anderen Stelle auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite, aber wir haben unsere Chancen auch effizient genutzt“, sagte der 40-Jährige.

Ein Blick in die Statistiken stützt die Aussagen von Rolfes. Denn: Bayer 04 war in fast allen Kategorien den Mainzern unterlegen. Die Hausherren gaben deutlich mehr Torschüsse als die Leverkusener ab, spielten viel mehr Pässe bei einer besseren Quote und hatten zudem mehr Ballbesitz. In der Vorwoche bei der 0:3-Pleite gegen Hoffenheim waren es noch die Leverkusener, die in diesen Punkten der TSG überlegen waren. Noch deutlicher waren die statistischen Vorteile auf Seiten der Bayer-Profis im Duell zuvor mit Augsburg. Allein, für diese Auftritte gab es keine Punkte.

Auch mit Blick auf die Torschützen war es aus Perspektive der sonst betont offensiv und dominant agierenden Werkself gewissermaßen eine verkehrte Welt in Mainz. Patrik Schick, dem vor Saisonstart viele den Titel des Torschützenkönigs zugetraut haben, steht auch nach vier Partien bei null Treffern. In Mainz war der Tscheche erneut kein großer Faktor. Stattdessen schnürte der emsige Jeremie Frimpong seinen ersten Doppelpack als Profi. Eingeleitet hatte den Sieg ein Eigentor von Jonathan Burkardt, das offiziell Exequiel Palacios zugeschrieben wurde.

Warum die Werkself als Sieger vom Platz ging, lag in den Augen von Keeper Lukas Hradecky am Kampf und dem Ehrgeiz, den das Team an den Tag legte. „Alle haben gespürt, dass da eine andere Mannschaft auf dem Platz stand“, betonte der Kapitän. Nach der Niederlagenserie zuvor sei zunächst einmal wichtig gewesen, zu verteidigen. „Am Ende ist das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch, aber das ist mir scheißegal.“

Trainer Gerardo Seoane sagte: „Es war nicht die Spielweise aus den letzten Spielen. In unserer Situation war es aber angebracht, mehr auf die Defensive zu setzen.“ Er sei froh über die ersten Zähler. „Sie geben uns Selbstvertrauen und wir können mit mehr Optimismus nach vorne schauen.“ Geärgert hat sich der 43-Jährige derweil über die späten Platzverweise von Piero Hincapie und Mitchel Bakker – den beiden alternierenden Linksverteidigern im Kader. „Beide werden aus dieser Situation lernen, dass wenn sie eine Gelbe Karte haben, sie gewisse Situationen vorsichtiger und anders angehen müssen“, sagte der Schweizer Übungsleiter.