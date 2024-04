Der Meisterschale so nah Bayer Leverkusen überrascht sich selbst

Beim 1:0 in der Hauptstadt war allerdings dieses Mal kein Last-Minute-Tor notwendig. Florian Wirtz verwandelte unmittelbar vor der Halbzeit einen Handelfmeter zum Endstand. Dass wenige Augenblicke zuvor Robin Gosens nach einem Foul an Nathan Tella Gelb-Rot sah, spielte der Werkself zusätzlich in die Karten. Der Rest der zähen Partie ist schnell erzählt: Bayer hatte Chancen auf das 2:0, Union versuchte, in Unterzahl weiter mitzuspielen, kam aber nicht in die Nähe des Ausgleichs.