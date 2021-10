Fußball, A-Jugend-Bundesliga : U19 weist Fortuna-Talente in die Schranken

U19 weist Fortuna-Talente in die Schranken

Leverkusen Der Fußball-Bundesliga-Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen hat sich mit 3:1 gegen den von Fortuna Düsseldorf durchgesetzt. Mann des Spiels war der Spanier Iker Bravo mit zwei Toren.

Der Nachwuchs von Bayer 04 bleibt weiter ungeschlagen. Am Samstag ließ sich die von Sven Hübscher trainierte U19 auch von einem Rückstand nicht aus der Bahn werfen und feierte einen letztlich verdienten 3:1 (1:1)-Erfolg gegen die Talente von Fortuna Düsseldorf . Mann des Tages war der im Sommer vom FC Barcelona gekommene Angreifer Iker Bravo, der seine ersten beiden Saisontreffer erzielte.

Leverkusen musste bereits früh in der Partie wechseln, da Leon Pesch umgeknickt war. Für den 18-Jährigen kam Emre Aksoy ins Spiel. Die erste gute Gelegenheit verbuchte dann der spätere Doppeltorschütze Bravo. Der Spanier war seinen Gegenspielern nach Pass von Ayman Aourir entwischt, stellte Fortuna-Schlussmann Niclas Kratzmann aber noch vor keine größeren Probleme. Die Gäste machten es besser und erzielten mit ihrer ersten gelungenen Offensivaktion gleich das 1:0. Der Torschütze hieß Luis Mankartz (33.). Von diesem Rückschlag ließen sich die Bayer-Junioren aber nicht beirren. Bravo schlug zwei Haken, ließ damit gleich zwei Kontrahenten stehen und verwandelte anschließend sicher zum 1:1 (39.). Erneut hatte ihn Aourir bedient.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bayer dann den Druck, belohnte sich aber erst in der Schlussphase. Nach Flanke des eingewechselten Aksoy schraubte sich Bravo artistisch in die Luft und vollendete per Fallrückzieher traumhaft zur 2:1-Führung (75.). Ein Düsseldorfer Eigentor – nur eine Minute später – brachte die Entscheidung.