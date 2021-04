Torloses Remis : Bayer 04 Leverkusen muss sich mit einem Punkt begnügen

Sinsheim Wenig Chancen, keine Tore im vorerst letzten Montagabendspiel der Bundesliga– Hoffenheim und Leverkusen trennen sich 0:0. Die Leverkusener verlieren damit erneut wichtige Punkte im Kampf um die Plätze im Europapokal.

Die Anfangsphase war geprägt von vielen Zweikämpfen, einfachen Ballverlusten und schnellen Rückeroberungen. Hoffenheim war die Verunsicherung nach zuvor drei Niederlagen in Serie dabei noch einen Tick mehr anzumerken als den ebenfalls nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzenden Leverkusenern. In der ersten Halbzeit gab die TSG keinen Schuss aufs Tor ab, Bayer probierte es zwei Mal. Die Rheinländer waren allerdings wie schon beim 2:1-Sieg gegen Schlusslicht Schalke darauf bedacht, zunächst in der Defensive stabil zu stehen.

Daran änderte sich auch mit Beginn der zweiten Hälfte nicht viel. Bayer-Coach Wolf reagierte, nahm Wirtz und Lucas Alario vom Platz und brachte in Patrik Schick und Nadiem Amiri zwei neue Offensivkräfte für die letzte halbe Stunde. Die beiden Einwechselspieler zeichneten auch gleich für die erste gute Chance nach dem Seitenwechsel verantwortlich. Dem Abschluss von Amiri fehlte es jedoch deutlich an Nachdruck (65.).

Bayer gab in der Schlussphase noch ein paar weitere Schüsse ab, verzichtete jedoch darauf, komplett ins Risiko zu gehen. Da auch von der TSG nichts mehr kam, blieb es folgerichtig beim torlosen Remis. Während Hoffenheim schon am Freitag wieder bei RB Leipzig gefordert ist, empfängt der Werksklub am Samstag den 1. FC Köln mit Neu-Coach Friedhelm Funkel zum Derby in der BayArena.