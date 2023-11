15 Spiele, 14 Siege Bayer Leverkusen trotzt allen Widerständen

Das ist eine Aussage, die so ähnlich auch von Nadiem Amiri nach dem Sieg in Sandhausen kam. In der vergangenen Saison, betonte der Mittelfeldspieler, wäre Bayer mit so einem Spielverlauf vermutlich aus dem Pokal geflogen. Beim Drittligisten gab die Werkself zwei Mal eine Führung aus der Hand. Bis zur 85. Minute war das Weiterkommen in Gefahr, doch am Ende stand ein klarer Erfolg. Gegen Freiburg führten die Rheinländer mit 2:0 und gerieten nach dem Anschluss in der Schlussphase ins Straucheln, brachten den knappen Vorsprung allerdings ins Ziel. Hradecky bezeichnete die „Einheit in der Kabine“ als die wohl größte Entwicklung der Mannschaft.