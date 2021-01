Fünfter gegen Dritter : Leverkusen trifft auf Berlins Experten für Freitagspiele

Bild aus der Vorsaion: Peter Bosz (l.) und Urs Fischer. Foto: imago images/Sven Simon/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Leverkusen Am Freitag (20.30 Uhr) will Union Berlin den ersten Sieg der Vereinsgeschichte gegen Bayer Leverkusen feiern. Die Bilanz in dieser Saison an Freitagabendspielen macht den „Eisernen“ dabei Mut.

Union Berlin ist derzeit das Überraschungsteam. Nach dem elften Platz in ihrer Premierensaison in der Bundesliga startet die Mannschaft des Schweizer Trainers Urs Fischer in dieser Spielzeit richtig durch. Der Lohn ist aktuell Platz fünf. Am Freitag ist der Dritte aus Leverkusen in Köpenick zu Gast (20.30 Uhr/Dazn). Bayers Trainer Peter Bosz ist gewarnt. Unter anderem bezwangen die Berliner an der Alten Försterei Dortmund und spielten gegen München Remis. In der vergangenen Saison zog Union inklusive des Pokalspiels allerdings drei Mal den Kürzeren gegen die Rheinländer. „Da ist noch etwas offen. Im vierten Spiel hoffen wir, einen Punkt oder gar drei Zähler zu holen“, sagt Fischer.

Einen Sieg peilt freilich auch Bosz an. Nach zuletzt zwei dürftigen Auftritten in der Liga bei Eintracht Frankfurt (1:2) und gegen Werder Bremen (1:1) hat sein Team im DFB-Pokal-Nachholspiel gegen Frankfurt am Dienstag gezeigt, dass es nichts verlernt hat. Vor allem in der zweiten Halbzeit legte die Werkself beim 4:1-Zweitrundensieg das Engagement und die Zielstrebigkeit an den Tag, die notwendig sind, um an die Form von vor der Winterpause anzuknüpfen.

Für Bosz haben sich die Berliner zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten im oberen Tabellendrittel entwickelt. Der Niederländer traut ihnen viel zu. „Sie sind eine Mannschaft, die sich nicht hinten reinstellt, sondern ihre Gegner aggressiv anläuft und einen sehr klaren Spielstil hat. Das haben sie gegen andere Topmannschaften gemacht und das werden sie auch gegen uns machen“, ist der 57-Jährige überzeugt. Berlins gute Platzierung sei zudem kein Zufall. „Sie stehen nicht nach vier oder fünf, sondern nach 15 Spielen da und das haben sie sich verdient. Sie sind eine wirklich gute Mannschaft.“

Lesen Sie auch Neuer Rechtsverteidiger : Bayer 04 macht Verpflichtung von Fosu-Mensah offiziell

Die Berliner sind zudem die „Freitagabendexperten“. Die beiden Siege gegen den BVB (2:1) und Mainz (4:0) dienen als Beleg. „Ich habe schon als Spieler diese Abendspiele geliebt. Hoffen wir nun auf das dritte Mal“, sagt Fischer.