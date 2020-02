Auslosung der Europa League : Werkself trifft im Achtelfinale auf die Glasgow Rangers

Leverkusen Am Donnerstagabend sicherte sich Bayer Leverkusen durch einen 3:1-Sieg beim FC Porto den Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Dort bekommt es die Mannschaft von Trainer Peter Bosz mit den Glasgow Rangers zu tun. Das hat die Auslosung am Freitagmittag ergeben.

Erstmals seit 2016 steht die Werkself in dem Kontinentalwettbewerb wieder in der Runde der letzten 16 Mannschaften, wo sie es am 12. und 19. März mit den Glasgow Rangers zu tun bekommt. Das Hinspiel findet in Schottland statt. Bayer-Sportgeschäftsführer Rudi Völler nannte die Rangers einen "tollen und attraktiven Gegner. Glasgow hat wunderbare Fans, das wird auch für unsere Angänger ein besonderes Erlebnis. Wir freuen uns auf ein Duell auf Augenhöhe, in dem wir uns durchsetzen und in die nächste Runde einziehen wollen.“