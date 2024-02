Europa League Bayer trifft im Achtelfinale auf Qarabag Agdam

Wenige Stunden vor dem Anpfiff des Bundesliga-Heimspiels gegen Mainz 05 am Freitagabend (20.30 Uhr) weiß der Werksklub, gegen welchen Gegner er als nächstes in der Europa League antreten muss. Nach der Auslosung im schweizerischen Nyon steht fest, dass Bayer es im Achtelfinale mit Qarabag Agdam zu tun bekommt. Das Hinspiel wird am Donnerstag, 7. März, in Baku ausgetragen, das Rückspiel findet eine Woche später am 14. März in Leverkusen statt.