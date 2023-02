Europa League Bayer 04 trifft im Achtelfinale auf Ferencvaros Budapest

Beim Gastspiel eine Woche darauf in Budapest bekommen die Leverkusener schon einmal einen Vorgeschmack auf ein mögliches Endspiel, denn in der ungarischen Hauptstadt findet am 31. Mai in der Puskas-Arena auch das Finale um die Europa League statt. Bereits in der vergangenen Saison trafen beide Klubs in diesem Wettbewerb aufeinander. Nach einem 2:1-Hinspielsieg in der Gruppenphase unterlag Leverkusen im zu dem Zeitpunkt bedeutungslosen Rückspiel mit 0:1.