Bayer 04 - Bremen 1:1 : Bayer Leverkusen wacht zu spät auf

Leverkusen Die Werkself sucht im neuen Jahr weiter nach ihrer Form. Am Samstag trennte sich Bayer Leverkusen mit 1:1 vom SV Werder Bremen. Angreifer Patrik Schick rettete den Rheinländern in einem insgesamt zähen Spiel einen Punkt.

Dass sich die Hausherren nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie viel für das erste Heimspiel im neuen Jahr vorgenommen hatten, war der Werkself in den Anfangsminuten durchaus anzumerken. Allzu viel gelang den Leverkusenern aber trotz der klaren Feldüberlegenheit nicht. Gefährlich wurde es weder beim Schuss von Moussa Diaby (2.) noch beim Abschluss von Leon Bailey (9.). Die von Florian Kohfeldt trainierten Werderaner standen tief in der eigenen Hälfte, verteidigten ordentlich und hatten sich offensichtlich zum Ziel gesetzt, zunächst kein Gegentor zu bekommen.

In den vorangegangenen fünf Liga-Spielen war die Werkself jedes Mal bereits in der Anfangsviertelstunde mit 1:0 in Führung gegangen – die längste derartige Serie in der Geschichte der Bundesliga. Gegen Bremen fehlte es jedoch an Tiefenläufen, Tempo, Ideen und Durchschlagskraft. Um Höhepunkte zu finden, musste man lange suchen. Am ehesten eignete sich dazu noch eine beherzte Grätsche von Demirbay im eigenen Sechzehner (23.). Folgerichtig ging es mit 0:0 in die Kabinen.