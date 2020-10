Meinung : Bayer 04 spielt mit hohem Risiko

Leverkusens Trainer Peter Bosz steht vor der anspruchsvollen Aufgabe, mit einem objektiv betrachtet schwächeren Kader ein besseres Ergebnis als in der Vorsaison zu erzielen. Foto: dpa/Tom Weller

Leverkusen Die Transferpolitik des Werksklubs enttäuscht viele Fans. Unser Autor meint, dass es sich angesichts der bevorstehenden Englischen Wochen in drei Wettbewerben rächen könnte, keinen weiteren Offensivspieler verpflichtet zu haben.

Bayer Leverkusens Transferpolitik hat in diesem Sommer/Herbst viele Fans enttäuscht. Das zeigen die Kommentare in diversen sozialen Medien. Die sind vielleicht nicht repräsentativ, aber Stirnrunzeln ist nicht nur angesichts der Posse um Bremens Milot Rashica angebracht. Auch Trainer Peter Bosz dürfte ins Grübeln gekommen sein, warum sein Wunsch nach einem weiteren Offensivspieler nicht erfüllt wurde. Nun ist es seine Aufgabe, mit einem objektiv betrachtet schwächeren Kader die Vorsaison zu übertreffen und Bayer zurück in die Champions League zu führen. Die Konkurrenz hat derweil bisweilen kräftig aufgerüstet.