Real Sociedad mischt mit : Transferpoker um Martin Ödegaard nimmt Fahrt auf

Leverkusen Ob der Norweger nach Leverkusen wechselt, entscheidet sich in Spanien. Sicher ist, dass nur eine Leihe in Frage kommt.

Er ist jung, hochtalentiert, technisch versiert, offensiv, und passt ziemlich exakt in das Anforderungsprofil der Werkself: Martin Ödegaard. Der Norweger wäre der vierte Zugang in diesem Sommer – und einer, der erneut aufhorchen ließe. Immerhin handelt es sich bei dem 20-Jährigen um einen Spieler, dem schon sehr früh in seiner Laufbahn die Marke „Jahrhunderttalent“ verpasst wurde.