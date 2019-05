Hoffenheims Demirbay im Gespräch : Rekordsieg gegen Frankfurt - knackt Bayer nun auch seinen Transferrekord?

Leverkusen Leverkusens 6:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt war eine Demonstration von Bayers Offensivkraft. Die Werkself ist pünktlich zum Endspurt voll in Form. Im Hintergrund schwelt ein Transfergerücht.

„Das habe ich so noch nicht erlebt“, sagte Brandt nach dem Spektakel. „Vielleicht hätten wir noch das ein oder andere Tor machen können, aber das ist Meckern auf hohem Niveau.“ Er sprach seiner Mannschaft lieber ein Lob für ihre Reife aus, nach dem 2:1-Anschlusstreffer durch Filip Kostic (14.) einfach weitergemacht zu haben. „Wir haben den Frankfurtern ihren Funken Hoffnung direkt genommen“, betonte der 23-Jährige. Von einem „Fußballrausch“ wollte er aber nicht sprechen. Das gesamte Team habe harmoniert und jeder habe seinen Teil beigetragen. „Gefühlt hat alles, was wir gemacht haben, Sinn ergeben. Wir waren in einem gewissen Flow“, beschrieb Brandt.

Das gilt auch für Bayers Endspurt in der Liga. Vier Siege in Folge stehen in der Bilanz – bei 13:2 Toren. Was vor drei, vier Wochen noch utopisch erschien, ist jetzt ein realistisches Ziel: Platz vier und damit die Qualifikation für die Champions League. „Wir waren in dieser Saison noch nie in einer besseren Situation“, sagte Brandt. Er warnte aber vor den letzten beiden Spielen gegen den FC Schalke sowie bei Hertha BSC Berlin: „Da wartet harte Arbeit auf uns.“