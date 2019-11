Transfer von Exequiel Palacios wohl fix : Bayer rüstet sich für die Zeit nach Havertz

Leverkusen Der Jahreswechsel naht – und damit auch das obligatorische Wechseltheater. In dem Argentinier Exequiel Palacios hat Bayer Leverkusen offenbar einen der ersten großen Transfers des Winters über die Bühne gebracht.

Peter Bosz wollte die seit Tagen in der Gerüchteküche köchelnde Personalie nicht groß kommentieren und verwies wortkarg auf das alle Jahre wiederkehrende Prinzip bei Wintertransfers. „Es ist fast Dezember und es fängt wieder an mit den Fragen“, sagte der Trainer der Werkself vor dem Spiel am Samstag beim FC Bayern München (18.30 Uhr). „Jetzt taucht der erste Name auf – und das wird in den kommenden Wochen noch häufiger passieren. Zum Glück bin ich Trainer und kein Sportdirektor.“ Insofern habe er zu dem Transferthema nicht viel beizusteuern. Dennoch fügte er vielsagend hinzu: „Gute Spieler sind bei uns immer willkommen.“