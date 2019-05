Teuerster Transfer der Klubhistorie : Bayers Kampfansage mit Demirbay

Leverkusen Jetzt ist es fix: Kerem Demirbay wechselt aus Hoffenheim nach Leverkusen. Der Werksklub macht dabei Gebrauch von einer festgeschriebenen Ablösesumme im Vertrag des zweimaligen Nationalspielers. Der Transfer ist auch eine Kampfansage an die Liga.

Seit Tagen lag der Transfer in der Luft, nun ist er bestätigt: Kerem Demirbay wechselt von der TSG Hoffenheim zur Werkself. 28 Millionen Euro lässt sich Bayer den Transfer kosten. Durch leistungsbezogene Boni könnte die Summe wohl auf 32 Millionen Euro steigen. Damit avanciert der 25-Jährige zum Leverkusener Rekordtransfer, mit deutlichem Abstand zu Kevin Volland, der 2016 für 20 Millionen Euro ebenfalls aus dem Kraichgau ins Rheinland wechselte. Der in Gelsenkirchen aufgewachsene Kreativspieler hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

„In Kerem Demirbay haben wir einen technisch versierten und strategisch agierenden Mittelfeldspieler für uns gewonnen, der dabei auch noch torgefährlich ist“, sagt Sportdirektor Simon Rolfes. Vier Treffer und acht Vorlagen hat Demirbay in dieser Spielzeit bislang erzielt. „Er war in Hoffenheim ein absoluter Leistungsträger und wird auch für uns ein wichtiger Faktor sein, um unseren Ansprüchen in der kommenden Saison gerecht zu werden.“ Der Transfer gleicht einer Kampfansage an die Konkurrenz. Leverkusen agiert nicht nur auf dem Rasen betont offensiv, sondern auch auf dem Transfermarkt.