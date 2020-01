Keine Lust auf Vertragspoker : Bayer-Trainer Bosz will in Sachen Vertragsverlängerung schnell Klarheit

Bayer-Trainer Bosz will in Sachen Vertragsverlängerung schnell Klarheit

Leverkusen Vor dem Abflug ins Trainingslager nach La Manga hat Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz seinen Wunsch erneuert, seinen im Sommer endenden Vertrag unter dem Bayer-Kreuz zu verlängern. Auf einen monatelangen Vertragspoker hat der Niederländer aber keine Lust.

Bayer-Trainer Peter Bosz hat nach dem Trainingsauftakt der Werkself am Freitag betont, dass er sich vorstellen kann, auch über die Saison hinaus bei den Rheinländern zu arbeiten. „Ich habe immer gesagt, dass ich sehr zufrieden bin. Es macht mir Spaß, hier zu arbeiten“, erklärte der 56-Jährige. Bayer sei ein „guter Verein“, die Mannschaft eine „gute Gruppe“ und auch die Bundesliga bereite ihm Freude.

Am Samstagmorgen fliegt Bosz mit seinem Team ins einwöchige Trainingslager nach La Manga. Leverkusens Sportgeschäftsführer Rudi Völler hatte zuletzt angekündigt, sich in Spanien mit dem seit Januar 2019 für Bayer 04 in der Verantwortung stehenden Coach zusammenzusetzen, und über eine Vertragsverlängerung zu sprechen. Dass der Verein gerne Planungssicherheit auf der Position des Cheftrainers hätte, könne Bosz nachvollziehen. „Bislang hat mein Berater mit dem Verein gesprochen und im Trainingslager werden wir dann miteinander sprechen“, sagte er.