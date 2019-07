Bayer-Trainer Bosz spricht Klartext : „Wir haben erst Kondition für 30 Minuten“

Leverkusen Die Fußballer von Bayer 04 Leverkusen haben bei zwei Testspielniederlagen an einem Tag Defizite im konditionellen Bereich offenbart. Trainer Peter Bosz hat im Trainingslager noch viel Arbeit mit seiner Mannschaft vor sich.

Von Montag bis Sonntag bereitet sich der Werksklub nun erneut in Zell am See/Kaprun (Österreich) auf die Saison vor. Testspielgegner im Trainingslager sind der FC Watford (England) und SD Eibar (Spanien). In den Alpen wollen Bosz und sein Team neben der Arbeit an den körperlichen Grundlagen sich auch im spielerischen Bereich steigern. „Der Schwerpunkt im Trainingslager wird unsere Spielweise sein. Dass wir sie verbessern. Und dass die Zugänge wissen, was wir von ihnen wollen“, betonte Bosz.