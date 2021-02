Torhüter laboriert an Achillessehnenverletzung : Bayer 04 muss wochenlang auf Hradecky verzichten

Leverkusen Bayer Leverkusen muss weiter auf Stammtorwart Lukas Hradecky verzichten. Der finnische Nationalkeeper laboriert an einer Achillessehnenverletzung. Der Bundesligist rechnet frühestens Ende März mit einer Rückkehr des 31-Jährigen.

Bayer Leverkusen kann in den nächsten Wochen weiterhin nicht auf Stammtorwart Lukas Hradecky zurückgreifen. Der finnische Nationalkeeper laboriert an einer Achillessehnenverletzung und muss noch länger pausieren. Das gab der Bundesligist am Montag nach weiteren Untersuchungen gekannt.

Vertreten wird Hradecky seitdem von Niklas Lomb, der im Alter von 27 Jahren sein Bundesliga-Debüt gab. Nachdem Lomb an den sechs Gegentoren gegen Mainz (2:2) und Bern (3:4) keine Schuld gehabt hatte, patzte er am Sonntag beim 1:1 gegen den FC Augsburg beim Treffer zum 0:1-Rückstand. Nach einem Rückpass von Timothy Fosu-Mensah trat Lomb am Ball vorbei. So hatte Augsburgs Florian Niederlechner keine Mühe, aus kurzer Distanz einzuschieben.