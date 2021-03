Interesse aus dem Ausland : Topklubs nehmen Tapsoba ins Visier

Nur Augen für den Ball: Leverkusens Innenverteidiger Edmond Tapsoba während des Trainings. Foto: dpa/Sascha Schuermann

Leverkusen FC Barcelona, Manchester United und Juventus Turin – Die Liste der Vereine, die angeblich ihre Fühler nach Bayer Leverkusens Innenverteidiger Edmond Tapsoba ausgestreckt haben, könnte kaum erlesener sein. Ein Wechsel ist dennoch sehr unwahrscheinlich.

Als Edmond Tapsoba im Januar 2020 zur Werkself wechselte, war nicht viel über den Innenverteidiger bekannt. Unter Experten des europäischen Fußballs hatte sich freilich bereits herumgesprochen, dass ein junger Mann beim portugiesischen Erstligisten Vitoria Guimaraes für Furore sorgt. Doch ohne diese Expertise blieb die Frage: Edmond wer...? Das hat sich nachhaltig geändert. Der 22-Jährige ist zu einem der besten Innenverteidiger der Bundesliga avanciert. Sein Name ist inzwischen auch vielen ein Begriff, die sich eher oberflächlich für Profifußball interessieren.

Das gilt freilich ebenfalls für etwaige Scouts. Es ist nichts Besonderes, dass bei Spielern dieses Kalibers Transfergerüchte die Runde machen. Aber die Häufung an Topklubs, die angeblich an einer Verpflichtung des Nationalspielers aus Burkina Faso interessiert sind, ist bemerkenswert. Erst kursierte das Gerücht, dass Tapsobas Berater und Ex-Profi Deco seinen Klienten beharrlich beim FC Barcelona anbieten würde. Dann wurde Manchester United gesteigertes Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt und nun soll auch noch Juventus Turin ein Auge auf den 1,94-Meter-Mann geworfen haben.

INFO Bayer überträgt Spiele der Frauen ab jetzt live Stream Das Bundesligaspiel der Bayer 04-Frauen beim MSV Duisburg am 21. März wird live auf dem YouTube-Kanal von Bayer 04 zu sehen sein. Bis zum Saisonende werden viele weitere Partien des Teams von Trainer Achim Feifel kostenfrei übertragen. Nach dem 4:2-Sieg gegen Turbine Potsdam belegen die Fußballerinnen Platz vier der Tabelle.

Das ist eine erlesene Auswahl europäischer Topklubs, die sich im Sommer wohl noch um einige Namen erweitern wird. Das Interesse an Tapsoba ist verständlich. Er spielt konstant auf gutem bis hohem Niveau, glänzt mit sauberem Zweikampfverhalten am Boden und in der Luft, Schnelligkeit in Kopf und Beinen, beeindruckender Abgeklärtheit, starkem Stellungsspiel sowie Übersicht im Spielaufbau. Das ist eine Kombination an Fähigkeiten, die ein Innenverteidiger im heutigen Fußball braucht – und selten ist. Offenkundige Schwächen hat der 22-Jährige nicht. Einzig seine scheinbar angeborene Lässigkeit auf dem Rasen steht ihm ab und an noch im Weg, ist aber gleichzeitig die Grundlage seiner Spielweise.

Und die wird Bayer in Zukunft dringender denn je brauchen. Nach der Saison beendet Sven Bender seine Karriere. Der 31-jährige Innenverteidiger wird der Werkself nicht nur wegen seiner fußballerischen Qualitäten fehlen. Das gleiche gilt für seinen Zwillingsbruder Lars. Jonathan Tah kokettiert schon länger mit einem Wechsel. Ende 2020 verkündete der Nationalspieler beim Streamingdienst Dazn, dass er eine neue Herausforderung brauche. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass sich die Wege von Bayer und Tah nach sechs Jahren im Sommer trennen.

Nimmt man die noch wahrscheinlicheren Wechsel von Aleksandar Dragovic, Tin Jedvaj und dem derzeit an St. Etienne verliehenen Panagiotis Retsos hinzu, entsteht ein großes Loch in Bayers Defensive. In dieser Konstellation dürfte der Werksklub Tapsoba – wenn überhaupt – nur für eine Summe jenseits aller ökonomischen Vernunft ziehen lassen. Doch auch bei absoluten Topklubs sitzt in der Pandemie das Geld nicht mehr locker. Der Abwehrmann kam für 18 Millionen Euro aus Guimaraes nach Leverkusen. Ein knappes Jahr später verlängerte er seinen Vertrag bis 2026. Über eine Ausstiegsklausel ist nichts bekannt. Entprechend astronomisch müsste eine Ablöse ausfallen. Wahrscheinlicher ist, dass Tapsoba bleibt.

Doch wer spielt künftig an seiner Seite? Unter der Woche wurde bekannt, das Bayer Interesse an Marvin Friedrich von Union Berlin haben soll. Der 25-Jährige ist Stammspieler bei den „Eisernen“, kann auch auf der rechten Abwehrseite spielen und ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Zudem ist er mit vier Treffern neben Willi Orban von RB Leipzig der torgefährlichste Verteidiger der Liga. Der Vertrag des 1,92 Meter großen Verteidigers aus der Schalker „Knappenschmiede“ läuft bis 2022 – keine schlechten Voraussetzungen für das nächste gute Geschäft.