Bayers Profis auf Länderspielreisen : Tin Jedvaj patzt, Diaby feiert zwei Siege mit der U21

Leverkusen Für mehrere Profis von Bayer Leverkusen standen in den vergangenen Tagen die ersten Länderspiele an. Nicht alle konnten dabei Selbstvertrauen tanken.

An Bayers Abwehrspieler Jonathan Tah lag es nicht, dass die deutsche Nationalmannschaft innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal eine Führung verspielte. Beim Remis in der Nations League gegen die Schweiz wurde der 1,95-Meter-Mann eine halbe Stunde vor dem Spielende für Niklas Süle eingewechselt und fügte sich gleich gut ein. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 1:1. Zuvor hatte Bundestrainer Joachim Löw gegen Spanien (1:1) noch auf die Dienste des Leverkuseners verzichtet.

Mit einem Sieg und einer Niederlage kehren derweil die finnischen Nationalspieler des Werksklubs unters Bayer-Kreuz zurück. Nach dem 0:1 gegen Wales feierte die Auswahl der Nordeuropäer am 2. Spieltag der Nations League ein 1:0 in Irland. Siegtorschütze Frederik Jensen war kurz zuvor für Bayer-Angreifer Joel Pohjanpalo eingewechselt worden. Torhüter Lukas Hradecky spielte beide Partien durch und war beim einzigen Gegentor machtlos.

Tin Jedvaj, der am Dienstagabend noch mit der kroatischen Auswahl zur Neuauflage des WM-Finals von 2018 in Frankreich antritt, unterlag wenige Tage zuvor bei Europameister Portugal mit 1:4. Augsburg-Rückkehrer Jedvaj spielte dabei als Rechtsverteidiger durch, verlor allerdings sowohl vor dem 0:2 als auch dem 1:4 seinen Gegenspieler aus den Augen.

Bayers Österreicher, Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic, konnten dem 2:1-Erfolg zum Auftakt in Norwegen keinen weiteren Sieg folgen lassen. In Klagenfurt setzte es ein 2:3 gegen Rumänien. Abwehrspieler Dragovic wurde in der ersten Partie bereits vor der Halbzeit eingewechselt, kam gegen Rumänien allerdings nicht mehr zum Einsatz. Auch Kapitän Baumgartlinger saß gegen Norwegen zunächst nur auf der Bank und wurde beim zweiten Auftritt ausgewechselt.

Besser lief es für Moussa Diaby. Der Flügelstürmer feierte mit der U21 Frankreichs zwei Siege in der EM-Qualifikation. Sowohl beim 2:0 in Georgien als auch beim 2:1 in Aserbaidschan stand der 21-Jährige in der Startelf. Mit der deutschen U21 siegte Bayers neuer Keeper Lennart Grill indes 4:1 gegen Moldau und verlor 1:4 in Belgien.