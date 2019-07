Zugang von PSG : Tuchels Ratschlag führte Diaby zur Werkself

Joel Pohjanpalo (l.) und Moussa Diaby kämpfen um den Ball. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Der 20-jährige Franzose will bei der Werkself den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Diaby betont, dass der ehemalige BVB-Trainer Thomas Tuchel einen großen Einfluss auf seinen Wechsel hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorian Audersch

Designer-Pullover, edle Armbanduhr, ein zackiges Blitzmotiv in den akkuraten Kurzhaarschnitt rasiert – Moussa Diaby wirkt auf den ersten Blick extrovertiert, doch wenn er spricht, ist der 20-Jährige leise, zurückhaltend, beinahe schüchtern. An Selbstbewusstsein mangelt es dem Franzosen dennoch nicht. Er ist sich seiner Qualitäten bewusst. Angesprochen auf seine explosionsartige Geschwindigkeit, die schon beim 4:0-Testspielsieg beim Wuppertaler SV vor einer Woche für staunendes Raunen auf den Zuschauerrängen sorgte, sagt er mit spitzbübischem Grinsen: „Ich war schon als Kind sehr schnell.“ Gezielt trainieren müsse er das nicht.

Info Zwei Testspiele im Trainingslager Start Ab Montag ist die Werkself bis 21. Juli im Salzburger Land in Österreich im Trainingslager – zum sechsten Mal in Folge. Spiele Zum Abschluss der Tage in Zell am See-Kaprun stehen zwei Testspiele an. Am Samstag, 20. Juli, geht es um 15 Uhr gegen den FC Watford (England) und um 18.30 Uhr gegen SD Eibar (Spanien). Tickets Karten für die Partien gegen die beide Erstligisten gibt es ausschließlich an den Tageskassen vor Ort.

Sein enormes Tempo ist ein angeborenes Talent, seine Einstellung ist hingegen in den ersten Jahren als Fußballprofi gereift. Anfang 2018 wurde er an den italienischen Zweitligisten FC Crotone ausgeliehen. Im Sommer kehrte er zu seinem Ausbildungsverein Paris St. Germain zurück, wo er trotz großer Konkurrenz im Kader mit Weltstars wie Neymar oder Kylian Mbappé auf 34 Pflichtspieleinsätze kam, in denen ihm vier Tore und sieben Vorlagen gelangen. PSG-Trainer Thomas Tuchel habe er viel zu verdanken, betont Diaby. „Er hat mir die Chance gegeben – und ich habe sie genutzt.“ Zudem habe der 45-jährige Coach einen großen Einfluss auf seinen Entschluss gehabt, in die Bundesliga zu wechseln. „Tuchel hat mir geholfen, die Entscheidung zu treffen. Er hat mich bestärkt“, sagt er.

Um sich ein Bild von seiner zukünftigen sportlichen Heimat zu machen, hatte er Kontakt zu anderen Franzosen in der Bundesliga. Namen will Diaby zwar nicht nennen, doch er habe viele Fragen gestellt und einen sehr positiven Eindruck erhalten. Das und die Perspektive, die ihm Bayer 04 geben konnte, hätten letztlich dazu geführt, seinen Jugend- sowie Ausbildungsklub zu verlassen und es in Leverkusen zu versuchen.

„Paris wollte mich eigentlich halten, aber ich hatte das Gefühl, in meinem Alter wäre es gut, einen Wechsel zu machen. Ich hätte zu einem anderen großen Klub gehen können, doch ich habe mich für Bayer Leverkusen entschieden.“ Bei seinem ersten Besuch habe er sich auf Anhieb wohlgefühlt und sei später von seinen neuen Mitspielern zum Trainingsstart vor zwei Wochen sehr gut aufgenommen worden. Ein besonderes Verhältnis hat er bereits jetzt zu Trainer Peter Bosz, der als einziger im Team fließend Französisch spricht, weil er in seiner aktiven Laufbahn von 1988 bis 1991 im Nachbarland bei Sporting Toulon spielte. „Seine Methoden und seine Spielidee gefallen mir sehr“, sagt Diaby über den 55-Jährigen. „Er lässt schnell nach vorne spielen und das ist genau das, was mir liegt. Ich bin mir sicher, dass ich zu dieser Art Fußball viel beitragen kann.“

Die Verständigung mit seinen Teamkollegen laufe zwar aktuell vor allem mit Hilfe von Übersetzungs-Apps auf dem Smartphone, aber er bringe seinen Mitspielern auch schon ein bisschen Französisch bei, sagt er, grinst, und fügt hinzu: „Ich werde natürlich auch an meinem Deutsch arbeiten.“ Immerhin: Dinge wie „Alles gut“, „Danke“, „Guten Morgen“, „Guten Appetit“ und „Weiter“ könne er bereits.

Auf dem Platz will er vor allem Taten sprechen lassen und „so viele Spiele wie möglich gewinnen“, wie es der gebürtige Pariser umschreibt. Er sehe sich in erster Linie als Stürmer auf der rechten Seite, aber letztendlich sei ihm das nicht so wichtig. „Ich werde da spielen, wo der Trainer mich einsetzen will“, betont er. Das klingt freilich wie aus dem Sprachbaukasten für Fußballer zitiert, doch wer Bosz jüngste Äußerungen gehört hat weiß, wie der Niederländer tickt. „Gute Fußballer können in allen Systemen spielen“, sagte er unlängst mit Blick auf die Positionssuche für Kerem Demirbay im Mittelfeld. Es zähle nur, was für die Mannschaft das Beste sei. Von Diaby dürfte Bosz eine ähnliche Flexibilität erwarten.

Er habe sehr davon profitiert, mit Weltstars wie Mbappé, Neymar oder Marco Verratti zu spielen, sich Tipps von den Platzhirschen geholt und viel von ihnen abgeschaut. „Ich konnte von ihnen lernen – vor allem die Lust, sich immer weiter verbessern zu wollen.“ Doch der mit großen Namen gespickte Kader in Paris hat naturgemäß den Nachteil, dass es junge Spieler wie er schwer haben, einen Stammplatz zu erobern – und das just in der Phase ihres Fußballerdaseins, in der Spielpraxis das Wichtigste für die Entwicklung ist.