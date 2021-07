Platz ist unbespielbar : Bayers Testspiel gegen Wehen Wiesbaden fällt aus

Bayers neuer Coach Gerardo Seoane bei einer der ersten Trainingseinheiten mit der Werkself. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Leverkusen Das Testspieldebüt von Bayer Leverkusens neuem Trainer Gerardo Seoane verzögert sich. Aufgrund anhaltender Regenfälle im Rheinland wurde das Vorbereitungsspiel gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden am Mittwoch abgesagt.

Ursprünglich sollten beide Mannschaften am Mittwochabend (18 Uhr) auf dem Platz im Leistungszentrum Kurtekotten gegeneinander antreten. Der TV-Sender Sport1 wollte die Partie übertragen. Wie der Werksklub jedoch am frühen Nachmittag nach einer Platzbegehung mitteilte, findet das Aufeinandertreffen „wegen Unbespielbarkeit des Platzes“ nicht statt.

„Die starken und lang anhaltenden Regenfälle der vergangenen Stunden lassen einen ordnungsgemäßen Ablauf des Spiels nicht zu“, heißt es in der Mitteilung. Einen Nachholtermin soll es laut Bayer 04 nicht geben.

Bayers neuer Coach Gerardo Seoane bereitet sein wegen diverser Turniere in diesem Sommer noch arg dezimierten Kader seit dem 5. Juli in Leverkusen auf die neue Spielzeit vor. Am Freitag bricht die Werkself nach Österreich auf. In Zell am See/Kaprun bezieht der Europa-League-Teilnehmer wie in den Jahren zuvor sein Sommertrainingslager.

Das erste Testspiel wird die Seoane-Elf damit am Freitag (23. Juli, 14 Uhr) im Gernot-Langes-Stadion in Wattens gegen den Ligakonkurrenten SC Freiburg bestreiten. Die anderen beiden Vorbereitungspartien vor dem Saisonstart im Pokal bei Lokomotive Leipzig (7. August, 15.30 Uhr) finden in Leverkusen statt.