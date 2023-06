Sommerfahrplan Bayer 04 testet in Velbert gegen Zweitligist Paderborn

Die Eckdaten für die Sommervorbereitung der Werkself stehen fest. Wie Bayer 04 am Montag mitteilte, startet der Tabellensechste der vergangenen Bundesliga-Spielzeit am Montag, 10. Juli, ins Mannschaftstraining. Bevor es für das Team von Trainer Xabi Alonso dann ins Trainingslager nach Österreich in Saalfelden geht (23. bis 28. Juli), bestreitet es noch ein Testspiel in Deutschland. Am Freitag, 21. Juli, 17.30 Uhr, geht’s in Velbert gegen den Sechsten der vergangenen Zweitliga-Saison – den SC Paderborn. Am Samstag, 29. Juli, 18 Uhr, trifft die Werkself zudem im spanischen San Sebastian auf Alonsos Jugendverein Real Sociedad. Weitere Testspiele sollen folgen.