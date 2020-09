In der BayArena : Werkself testet gegen Anderlecht – Schick in Quarantäne

Werkself testet gegen Anderlecht – Schick in Quarantäne

In der BayArena

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen bestreitet am Freitag ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten RSC Anderlecht. Derweil ist Wunschspieler Patrik Schick nach einem Corona-Kontakt in Quarantäne geschickt.

An diesem Freitag steht für die Werkself ihr erstes und einziges Testspiel der Saisonvorbereitung an. Ab 14 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Peter Bosz den belgischen Erstligisten RSC Anderlecht in der BayArena. Die Partie wird live im Internet übertragen (Youtube/Bayer 04-TV).