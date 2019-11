Nach 2:0-Sieg in Moskau : Bayer-Profis schwärmen von Sven Bender

Sven Bender feiert seinen Treffer gegen Moskau mit Teamkollege Panagiotis Retsos. Foto: AP/Pavel Golovkin

Leverkusen Bayer Leverkusen hat mit dem Überwintern im Europacup sein Mindestziel erreicht. Sogar das Weiterkommen in der Königsklasse ist noch möglich. Gefeierter Mann nach dem 2:0 bei Lokomotive Moskau war Sven Bender.

Die Frage nach dem Mann des Spiels war nach Bayer Leverkusens Triumph bei Lokomotive Moskau eine rhetorische: Die Antwort konnte nur Sven Bender heißen. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger der Werkself war einmal mehr der große Anker in der Abwehr, grätschte, köpfte und antizipierte wie kein Zweiter. Dass er dann auch noch sein erstes Tor in der Champions League im 53. Europapokalspiel seiner Karriere erzielte, war die Krönung eines nicht nur für Sven Bender selbst gelungenen Abends in der Moskauer Kältekammer.

„Bis jetzt wusste ich nur aus dem Training, dass ich eine solche linke Klebe habe“, sagte der Olympia-Zweite von 2016 und grinste verschmitzt. Per Direktabnahme hatte Sven Bender den 2:0 (1:0)-Erfolg seiner Leverkusener in der 54. Minute in die Wege geleitete. Ein „Lewandowski-liker“ Treffer, wie Bayers Sportgeschäftsführer Rudi Völler im Nachgang anerkennend betonte. In der weniger überzeugenden ersten Halbzeit, in der sich die Werkself noch zu viele einfache Ballverluste leistete, hatte ein Eigentor von Moskaus Rifat Zhemaletdinov den Gästen geholfen.

Foto: AFP/DIMITAR DILKOFF 27 Bilder Moskau - Bayer: die Bilder des Spiels.

Für den international erfahrensten Leverkusener, der im Sommer 2017 nach acht Jahren in Dortmund unters Bayer-Kreuz wechselte, war es erst sein dritter Treffer für Bayer. Letztmals selbst jubeln durfte der Abwehrchef zuvor vor zwei Jahren, als er im Derby gegen Köln einnetzte. Nach seiner Gala-Vorstellung in Moskau gerieten seine Mitspieler ins Schwärmen.

Julian Baumgartlinger adelte Sven Bender für dessen Spielintelligenz sowie Kompromisslosigkeit. „Er erkennt viele Situationen schon in der Entstehung, hat beim Gegenpressing immer noch einen Fuß dazwischen“, betonte der Österreicher. Torhüter Lukas Hradecky, der sich durch eine Glanzparade gegen Anton Miranchuk auszeichnen konnte, sieht den Routinier ebenfalls in Topform. „Er ist überragend drauf“, erklärte der Finne und fügte hinzu: „Seine Entschlossenheit strahlt auf den Rest der Mannschaft aus.“

Weiteres Lob für die bereits seit Wochen starken Leistungen Benders gab es zudem von Sportdirektor Simon Rolfes, der sagte: „Sven macht es super, organisiert die Truppe und antizipiert unglaublich viele Bälle.“