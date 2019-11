Schlüsselspieler der Werkself : Aránguiz ist Bayers lädierter Dirigent

Leverkusen Nach Verletzungspause, zwei Trainingseinheiten und 45 Minuten gegen Mönchengladbach ist klar: Charles Aránguiz ist im Mittelfeld der Werkself unersetzbar. Doch der Chilene ist noch nicht zu 100 Prozent fit – und seine Zukunft ungeklärt.

Als Charles Aránguiz Anfang Oktober in der Schlussphase des 1:1 gegen RB Leipzig auf einer Trage vom Platz gebracht werden musste, sah alles nach einer langen Verletzungspause des Chilenen aus. Die Diagnose Haarriss im Mittelfuß plus Muskelfaserriss im Oberschenkel ließ ebenfalls nichts Gutes vermuten. Doch beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach stand er einen knappen Monat später wieder zur Verfügung. Zur Halbzeit wurde Aránguiz eingewechselt – und seine Anwesenheit machte sofort den Unterschied.

Rechtzeitig zum Champions-League-Rückspiel gegen Atlético Madrid am Mittwoch (21 Uhr) steht der angeschlagene Taktgeber wieder zur Verfügung, wenn auch womöglich nicht über die volle Distanz. Nach der 0:1-Niederlage in der spanischen Hauptstadt vor zwei Wochen ist die Partie von herausragender Bedeutung, wenn sich das punktlose Bayer noch auf Platz drei der Gruppe D retten will – und damit in die Europa League. Das ist Kevin Volland zufolge das Ziel. „Wir müssen schauen, dass wir punkten“, fordert der Angreifer. Leverkusen habe gegen den Favoriten nicht viel zu verlieren und könne mutig auftreten. „Wir wollen mit offenem Visier spielen.“