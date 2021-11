Beim DFB-Team in Wolfsburg : Tah trifft auf vier Ex-Leverkusener

Der Leverkusener Jonathan Tah bei seiner Ankunft am Teamhotel des DFB in Wolfsburg. Foto: dpa/Swen Pförtner

Leverkusen Der nachnominierte Jonathan Tah bereitet sich aktuell mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in Wolfsburg auf die Spiele gegen Liechtenstein und in Armenien vor. Mit von der Partie sind auch vier ehemalige Profis von Bayer Leverkusen.

In diesen Tagen kommt es zu einem unverhofften Wiedersehen mehrerer langjähriger Leverkusener Vereinskollegen im Kreise der Fußball-Nationalmannschaft. Bayers Innenverteidiger Jonathan Tah trifft dort in Kevin Volland, Julian Brandt, Kai Havertz und Bernd Leno auf gleich vier ehemalige Mitspieler. Sie alle wurden von Bundestrainer Hansi Flick für die WM-Qualifikationsspiele am Donnerstag (20.45 Uhr) in Wolfsburg gegen Liechtenstein und am Sonntag (18 Uhr) in Jerewan gegen Armenien nominiert.

Für Abwehrspieler Tah ist es die erste Einladung zur Nationalmannschaft seit März – und damit auch die erste unter Flick. An seinen bislang letzten Einsatz für das DFB-Team erinnert sich der 25-Jährige indes wohl nur ungern zurück: Das 0:6 in Spanien vor rund zwölf Monaten gilt als einer der Tiefpunkte der Ära von Joachim Löw. Im Verein ist Tah unter Bayers Trainer Gerardo Seoane derweil als neuer Abwehrchef gesetzt und hat mit Ausnahme des Pokalspiels bei Lok Leipzig zum Saisonauftakt, das er rotgesperrt verpasste, bislang jede Partie über die volle Distanz bestritten. Dass er immer mehr Verantwortung übertragen bekommt, spiegelt sich auch in seiner neuen Rolle als Stellvertreter von Kapitän Lukas Hradecky wider.

Info Jonathan Tahs Bilanz beim Werksklub Spiele 232 Tore 5 Vorlagen 9 Vorherige Vereine Fortuna Düsseldorf (als Leihspieler), Hamburger SV, SC Concordia Hamburg, Altona 93

Vize-Spielführer der Werkself war auch Kevin Volland schon. Der Mittelstürmer trug zwischen 2016 und 2020 insgesamt 148 Mal das Trikot mit dem Bayer-Kreuz, schoss 50 Tore und bereitete weitere 32 vor. Im Sommer 2020 zog es ihn schließlich nach Frankreich, wo er seitdem für den AS Monaco spielt. Nach kleineren Startschwierigkeiten brachte es der Angreifer dort in seiner ersten Saison auf 18 Treffer und acht Torvorbereitungen in 40 Einsätzen – ein beachtlicher Wert, der ihm schließlich auch ein Ticket für die EM beschert hat.

Und auch in dieser Spielzeit ist der 29-Jährige bislang auf einem guten Weg, kommt in 20 Auftritten auf acht Scorerpunkte. Allerdings hinkt die Mannschaft von Trainer Niko Kovac derzeit den eigenen Ansprüchen hinterher. Nach 13 Spieltagen belegen die Monegassen einen enttäuschenden elften Platz in der Tabelle der Ligue 1, sind dafür in der Gruppenphase der Europa League aber noch ohne Niederlage.

Die Kadernominierung des Ex-Leverkuseners Julian Brandt, der seit 2019 für den BVB aktiv ist, kam indes etwas überraschend. DFB-Coach Flick hat beim 25-Jährigen aber eine „gute Entwicklung“ in den vergangenen Wochen gesehen. Wie Tah war auch er zuletzt im Herbst 2020 für den DFB am Ball. Eines von bislang zwei Saisontoren hat der Offensivspieler ausgerechnet beim 4:3-Sieg seiner Dortmunder Mitte September in der BayArena erzielt.

Einer von Brandts besten Freunden, Kai Havertz, ist auch wieder mit dabei. Der 2020 für rund 100 Millionen Euro Ablöse aus Leverkusen zum FC Chelsea gewechselte Stürmer ist inzwischen fester Bestandteil des Nationalteams und gehörte mit zwei Treffern bei der EM im vergangenen Sommer zu einen der wenigen Lichtblicke einer insgesamt enttäuschenden DFB-Auswahl.