Mangel an Professionalität Bayer sucht Profis mit Vorbildfunktion

Auch wenn noch nichts offiziell ist, deutet alles darauf hin, dass in Granit Xhaka bald ein weiterer Spieler zur Werkself stößt, der für Stabilität und Verlässlichkeit steht. Seit seinem Wechsel 2016 von Borussia Mönchengladbach zum FC Arsenal stand der Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft in 225 von 266 möglichen Partien in der Premier League für den Klub aus London auf dem Rasen. Das entspricht einer Quote von rund 85 Prozent. Wie bei Grimaldo gilt auch für Xhaka: Wer so viele Jahre in Folge fast alle Partien absolviert, ist nicht nur resilient, sondern verfügt auch über eine korrekte Einstellung zu seinem Beruf.