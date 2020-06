Frust nach Pleite : Bayer 04 strauchelt in Berlin – Bosz enttäuscht

Bayers Stürmer Kevin Volland fasst sich frustriert ins Gesicht. Foto: imago images/Bernd König/Bernd König via www.imago-images.de

Berlin/Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz findet keinen Weg, seinem Team beim 0:2 (0:1) bei Hertha BSC zu helfen. Jetzt ist der Werksklub am letzten Spieltag auf Schützenhilfe angewiesen.

Die Öffentlichkeitsarbeit gehört zweifelsfrei nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen von Peter Bosz. Erst recht keine Lust hat der niederländische Coach der Werkself auf das routinemäßige Frage-Antwort-Spiel nach Niederlagen. Entsprechend wortkarg präsentierte sich Bosz auch nach dem 0:2 (0:1) seiner Werkself bei Hertha BSC. „Enttäuschend“, lautete das knappe wie treffende Fazit des 56-Jährigen. Auf ein Aufbäumen der Bayer-Profis in der zweiten Halbzeit warteten sowohl der Trainer als auch Leverkusens Fans vergeblich. „Wir haben es versucht. Aber wir haben keinen guten Fußball mehr gespielt.“

Lesen Sie auch 0:2-Pleite in Berlin : Bayer 04 patzt im Rennen um die Königsklasse

Durch die in allen Belangen verdiente Niederlage in der Hauptstadt hat Bayer 04 den Vorsprung im Fernduell mit Gladbach um die Champions League leichtfertig aus der Hand gegeben. Am letzten Bundesliga-Spieltag müssen Bosz und seine Spieler nun nicht nur selbst einen Sieg gegen Mainz feiern, sondern zugleich darauf hoffen, dass Hertha BSC in Gladbach gewinnt. Nur so kann Leverkusen die Saison noch auf dem vierten Platz abschließen. Bosz: „Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist das nächste Spiel zu gewinnen. Und dann müssen wir abwarten.“

Info Aleksandar Dragovic verpasst das Saisonfinale Sperre Bayers österreichischer Abwehrspieler Aleksandar Dragovic hat zehn Minuten vor dem Ende der Partie in Berlin seine fünfte Gelbe Karte gesehen. Damit verpasst er das letzte Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Mainz 05.

Die Werkself begann ordentlich und kam durch Kai Havertz und Kevin Volland auch zu ersten, guten Gelegenheiten. Von Matheus Cunhas Führungstreffer (22.) erholten sich die Gäste jedoch nicht mehr. Vielmehr durfte sich Leverkusen bei Torhüter Lukas Hradecky bedanken, dass der Rückstand nach 45 Minuten nicht schon höher ausfiel. Dodi Lukebakios Tor zum 2:0 (54.) brachte bereits die Entscheidung. Die offensiven Wechsel von Bosz blieben ohne Effekt. Mehr als eine Kopfballchance durch Joker Lucas Alario (75.) brachte Bayer nicht mehr zustande.

Auffällig war, dass sich offenbar kein Profi der Werkself wirklich gegen die drohende Niederlage zu wehren wusste. Gleich allen Spielern das Bemühen abzusprechen, würde ihnen sicher nicht gerecht. Doch etwas mehr Einsatz und Leidenschaft dürfen Fans und Verantwortliche in einem derart wichtigen Spiel dennoch von der Mannschaft erwarten. „Wir sind alle enttäuscht“, sagte Julian Baumgartlinger. Der österreichische Nationalspieler erläuterte, dass Leverkusen jetzt Mainz besiegen und dann abwarten müsse, was in Gladbach passiert. Aber der 32-Jährige betonte auch: „Wir dürfen nicht mehr allzu große Hoffnungen reinstecken.“

Beim Gastspiel in der Hauptstadt wirkten gleich mehrere Leverkusener Leistungsträger wie Edmond Tapsoba oder Charles Aránguiz überspielt und waren in den entscheidenden Szenen auch gedanklich zu langsam. Die ernüchternde Leistung bei der „alten Dame“ aber allein mit der Vielzahl an Partien binnen kürzester Zeit oder dem Fehlen eines Führungsspielers wie Sven Bender, der die Partie aufgrund von Problemen am Sprunggelenk angeschlagen auf der Ersatzbank verbrachte, zu erklären, käme zu kurz.