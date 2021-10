Pokal-Aus gegen Karlsruhe : Bayer Leverkusen steht sich mal wieder selbst im Weg

Bayers Kapitän Lukas Hradecky (r.) diskutiert mit Jonathan Tah. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Die Werkself verfällt beim Pokal-Aus gegen den Karlsruher SC in altbekannte Muster. Vor dem Ligaspiel gegen den VfL Wolfsburg betont Kapitän Lukas Hradecky: „Wir lassen uns von ein, zwei Spielen nicht zerstören, was wir aufgebaut haben.“

Bei der Werkself war zuletzt viel von Lerneffekten die Rede. Nach dem 1:5 gegen Bayern München hieß es, dass man aus der Demontage die richtigen Schlüsse ziehen müsse. Es folgten ein erkämpftes 1:1 bei Betis Sevilla und ein fahrlässiges 2:2 im Derby beim 1. FC Köln. Das 1:2 gegen den Karlsruher SC im DFB-Pokal ist der vorläufige Tiefpunkt in einer Saison, die vielversprechend begann.

Die vier Pflichtspiele ohne Sieg offenbaren auf unterschiedliche Weise die Probleme der Leverkusener. Die Defensive versagt in den entscheidenden Duellen, die Offensive spielt zwar viele Chancen heraus, scheitert aber zu oft im Abschluss – und gegen den KSC kam ein grober Patzer von Lukas Hradecky hinzu. Der Torwart spielte Kyoung-Rok Choi den Ball direkt in die Füße. Der Südkoreaner hatte wenig Mühe, kurz nach dem Ausgleich durch Jeremie Frimpong (54.) die erneute Führung für Karlsruhe zu erzielen (63.), nachdem Lucas Cueto früh zum 1:0 abstaubte (4.). Was auf die Gegentore folgte, war eine Kaskade verpasster Gelegenheiten. Am Ende standen 20:6 Torschüsse, aber ein 1:2 in der Statistik.

„Das ist ein schwerer Schlag und tut weh“, sagte Hradecky. „Ich habe im entscheidenden Moment einen Fehler gemacht. Es kam in diesem Spiel alles zusammen.“ Jetzt müsse die Werkself „die Arbeitshandschuhe anziehen“ und die richtige Reaktion zeigen. Auch das ist ein Satz, der schon häufiger in Leverkusen gefallen ist – nicht nur in der aktuellen Situation. „Wir haben in der Verteidigung und in der Offensive zu viele falsche Entscheidungen getroffen“, betonte Hradecky.

Foto: dpa/David Inderlied 17 Bilder Diese Noten haben wir der Werkself gegen den KSC im Pokal gegeben