Werkself in Wolfsburg gefordert Bayer steht vor dem nächsten Kraftakt

Leverkusen · Nach dem intensiven 1:1 gegen Union Saint-Gilloise im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League will Bayer Leverkusen seine Serie in der Liga fortsetzen und in Wolfsburg den sechsten Sieg nacheinander einfahren.

14.04.2023, 15:45 Uhr

Leverkusens Trainer Xabi Alonso (r.) spricht an der Seitenlinie mit seinem Erfolgsgaranten Florian Wirtz. Foto: AP/Martin Meissner