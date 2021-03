Minimalziele in Gefahr : Bayer spürt den Druck auf allen Ebenen

Leverkusen Das Spiel bei Hertha BSC ist wohl die letzte Chance, die schwierige Saison in die richtige Richtung zu lenken – für Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz, die verunsicherte Mannschaft und die Entscheider in der Chefetage des Werksklubs.

Wenn es bei einer Mannschaft im Profifußball nicht läuft, ist schnell von den „üblichen Mechanismen der Branche“ die Rede. Gemeint ist die unausweichliche Konsequenz aus anhaltend schlechten Ergebnissen: Der Trainer muss gehen. Man habe nach reiflicher Überlegung entschieden, einen neuen Impuls zu setzen, weil die Saisonziele in akuter Gefahr seien, heißt es dann in den entsprechenden Klubmitteilungen. Man sei bei aller Wertschätzung für die hervorragende tägliche Arbeit des Trainers zum Handeln gezwungen gewesen. So bedauerlich das auch sei. Danke, alles Gute und auf Wiedersehen.

Die Werkself belegt mit 40 Punkten Platz sechs, dahinter lauern Union Berlin (38) sowie der VfB Stuttgart (36). Immerhin: Eintracht Frankfurt ist auf Platz vier noch in Reichweite (44). Am Sonntag steht Bayer quasi unter Siegzwang, wenn es nicht tiefer in den Abwärtsstrudel gesogen werden will. Neun Spiele sind in der Bundesliga noch zu absolvieren, 27 Punkte zu vergeben. Gewänne Leverkusen ab jetzt alle Partien, stünden 67 Zähler und damit wohl Platz drei oder vier in der Endabrechnung. In den vergangenen Jahren hätte es jedenfalls dafür gereicht. Zudem wäre die Idealvorstellung von Geschäftsführer Fernando Carro, im Schnitt zwei Punkte pro Partie zu gewinnen und am Ende mit 68 Punkten dazustehen, nur knapp verfehlt.