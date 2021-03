Talent von Bayer 04 : Was Florian Wirtz’ Fehlen bei der U21-EM bedeutet

Leverkusen Bayer Leverkusens Offensivjuwel Florian Wirtz ist nicht Teil des U21-Kaders für die EM in Ungarn und Slowenien – ein Hinweis, dass seine erste Nominierung für die A-Mannschaft wohl nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Am Sonntagabend hat U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz seinen EM-Kader für die anstehende Gruppenphase der zweigeteilten Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien benannt. Überraschend nicht mit dabei ist Florian Wirtz. Das 17-jährige Offensivjuwel von Bayer Leverkusen hat bislang alle Jugendteams des DFB durchlaufen und drei Länderspiele für die U21 absolviert. Beim 1:2 der Werkself gegen Bielefeld gab er zudem am Wochenende sein Comeback nach überstandener Corona-Infektion.

Es wäre der nächste Meilenstein in der steilen Karrierekurve des gebürtigen Pulheimers. In Leverkusen hat er sich nach seinem Wechsel aus der Jugend des 1. FC Köln im Januar 2020 zu einem Leistungsträger entwickelt. Nach einem Intermezzo in der U19 des Werksklubs gehört er seit knapp einem Jahr fest zum Profikader. Sein Debüt in der Bundesliga gab er im Mai 2020 gegen Werder Bremen. Seitdem hat er 39 Pflichtspiele für Bayer bestritten (acht Tore, sieben Vorlagen). Sein Marktwert wird mittlerweile auf 45 Millionen Euro taxiert.