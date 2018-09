Bayer 04 Leverkusen: Stefan Kießling debütiert vor 500 Zuschauern

Leverkusen Die Vereinslegende von Bayer 04 Leverkusen Stefan Kießling hat in der schwäbischen Kreisliga sein Comeback auf dem Rasen gefeiert. Für seinen ehemaligen Teamkollegen Kai Havertz gab es eine Premiere in der A-Nationalmannschaft.

Lange musste sich Kai Havertz gedulden, doch dann war es soweit: In der 88. Minute brachte Bundestrainer Joachim Löw das Leverkusener Eigengewächs für Timo Werner in die Partie und verhalf dem 19-Jährigen so zu seinem ersten Länderspiel in der A-Nationalmannschaft. Dass Deutschland das Freundschaftsspiel gegen Peru mit 2:1 gewann, rundete das gelungene Wochenende von Havertz – dem 99. Neuling unter Löw – ab. Bereits im Vorfeld der Partie hatte der Mittelfeldmann der Werkself die Fritz-Walter-Medaille in Gold als bestes deutsches Nachwuchstalent 2017/18 in der Altersklasse U19 von Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer entgegennehmen dürfen.