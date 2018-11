Analyse: Drei Gründe für die Krise der Werkself

Im Kreuzfeuer der Kritik: Die Zeiten, in denen Heiko Herrlich in Ruhe die Werkself trainieren konnte, sind vorbei. Foto: dpa/Walter Bieri

Leverkusen Bayer 04 hangelt sich von Länderspielpause zu Länderspielpause. Während es in Pokal und Europa League nach Plan läuft, ist die Lage in der Bundesliga alarmierend. Es gibt Gründe für die Krise. Eine Analyse der Lage.

Die Marke „schlechtester Saisonstart aller Zeiten“ hatte sich Bayer 04 nach den drei Niederlagen zum Auftakt der Bundesliga gesichert. Was danach kam, war in den meisten Fällen nur unwesentlich besser. Natürlich feierte die Werkself auch rauschende Siege, aber in der Retrospektive waren das Ausreißer nach oben in einer ansonsten bisher tristen Saison. Elf Spiele, drei Siege, elf Punkte – die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich ist meilenweit von den eigenen Ansprüchen entfernt. Das hat vor allem drei Gründe.