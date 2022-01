Zwei weitere Corona-Fälle : Bayer 04 startet mit Sorgen in die Gladbach-Woche

Bayer 04 startet mit Sorgen in die Gladbach-Woche

Leverkusen Zum Auftakt der Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach musste Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane auf gleich mehrere Profis verzichten. Paulinho und Niklas Lomb wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Für die Rolle des Spaßmachers ist Charles Aránguiz ist nicht gerade geboren. Der chilenische Mittelfeldspieler der Werkself gilt als introvertiert und lässt lieber Taten auf dem Fußballplatz statt Worte für sich sprechen. Am Dienstagmittag lief der 1,71-Meter-Mann jedoch mit einem breiten Grinsen durch die Katakomben der BayArena , flachste auf deutsch und wirkte mit sich und der Welt im Reinen. Der wahrscheinlichste Grund für die gute Laune beim 32-Jährigen: Wohl schon am Donnerstag kann er nach seiner Wadenverletzung ins individuelle Training einsteigen und schon ab nächster Woche wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen.

Trainer Gerardo Seoane bestätigte, dass der Torschütze aus dem letzten Spiel des vergangenen Jahres in Freiburg Fortschritte mache und inzwischen schmerzfrei sei. „Jetzt wollen wir die Belastung Stück für Stück erhöhen“, sagte der Schweizer. Bis Februar muss der Werksklub aber wohl ohne seinen Ex-Kapitän auskommen – und mit Blick auf das Spiel am Samstag (18.30 Uhr) in Gladbach zudem auf einige weitere Akteure verzichten.