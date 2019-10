Weichenstellung in drei Wettbewerben : Bayer startet in die Heimspielwochen

Karim Bellarabi hat nicht nur den Ball, sondern mit der Werkself auch vier wichtige Partien in der BayArena vor der Brust. Foto: AP/Bernat Armangue

Leverkusen Gegen Bremen, Paderborn, Mönchengladbach und Madrid kann die Werkself beweisen, dass der Spruch „Zuhause ist es am schönsten“ mehr als eine Phrase ist. In Liga, Pokal und Champions League stehen vier Heimspiele in zwölf Tagen an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schönreden war nach der 0:1-Niederlage bei Atlético Madrid nicht angesagt bei Rudi Völler. Er beschrieb klar, was zu der dritten Niederlage im dritten Spiel in der Champions League geführt hat. Defensiv sei die Werkself zwar stabil gewesen, doch im Angriff zu ungefährlich, bilanzierte er. Trotzdem zog der Sportgeschäftsführer von Bayer 04 Zuversicht aus dem Auftritt beim spanischen Vizemeister. „Warum auch nicht? Es ist ja nicht so, dass wir eine schlechte Leistung abgeliefert hätten“, betonte Völler. „Das einzige Manko war, dass der letzte Pass nicht gestimmt hat. Es ist mehr möglich gewesen.“

Viel möglich ist auch in den kommenden knapp zwei Wochen – allerdings in beide Richtungen. In vier Heimspielen binnen zwölf Tagen kann das Team von Trainer Peter Bosz in Liga, Pokal und Champions League ebenso viel gewinnen wie verlieren.

INFO So lief es in der Saison 2018/19 gegen Bremen Hinspiel Im Westerstadion gelang der damals von Heiko Herrlich trainierten Werkself ein furioser 6:2 (3:0)-Sieg. Rückspiel Unter Peter Bosz unterlag die Werkself in der Rückrunde 1:3 (0:2) gegen die Bremer.

Liga Am Samstag wartet in Werder Bremen der nächste unangenehme Gegner auf die Werkself. Die Nordlichter sind mit neun Zählern aus acht Spielen mäßig in die Saison gestartet, können sich mit einem Sieg aber an die obere Tabellenhälfte herantasten. Für Bayer geht es hingegen darum, weiterhin zum Kreis der Teams zu gehören, die mit einem Sieg und entsprechenden Parallelergebnissen Tabellenführer werden können. Die kuriose Arithmetik des Klassements macht es möglich. Zwischen Platz eins (Mönchengladbach) und neun (Leverkusen) sind nur zwei Punkte Abstand. Da kommt es gelegen, dass die Borussia vom Niederrhein bereits am 2. November zum nächsten „Big-Point“-Ligaspiel in der BayArena gastiert.

Pokal Die erste Runde hat Bayer gegen Alemannia Aachen gut überstanden (4:1). In der zweiten Runde geht es am Dienstag (20.45 Uhr) gegen den SC Paderborn weiter, der bereits zum Auftakt der Bundesliga Gegner der Werkself war und 3:2 geschlagen wurde. Paderborn ist mit einem Punkt derzeit Tabellenletzter, aber freilich nicht zu unterschätzen. Die Partie im August ist Warnung genug. Der SCP kann an guten Tagen schnell umschalten und jede Abwehr vor Probleme stellen. Zumindest ein Tor ist dem Aufsteiger bislang fast in jedem Spiel gelungen, gegen Bayern München waren es wie gegen Leverkusen gar zwei.