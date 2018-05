Bayer 04 Leverkusen startet am 5. Juli in die Saisonvorbereitung

Erstes Testspiel gegen Kreisligisten : Bayer Leverkusen startet am 5. Juli in die Saisonvorbereitung

Leverkusen Bayer Leverkusen startet am 5. Juli in die Vorbereitungen zur nächsten Saison in der Bundesliga. Chefcoach Heiko Herrlich hat für die erste Trainingseinheit mit dem Profikader leistungsdiagnostische Tests in der BayArena angesetzt.

Wie der Werksklub am Freitag mitteilte, soll das erste Saison-Testspiel am 18. Juli (18.00 Uhr) im Westerwald gegen den Kreisligisten SV Roßbach/Verscheid ausgetragen werden.

Zudem bestreitet Leverkusen Vorbereitungsspiele am 21. Juli (15.00 Uhr) gegen die Sportfreunde Siegen und am 24. Juli (19.00 Uhr) gegen den Wuppertaler SV. Vom 29. Juli bis 5. August bezieht Bayer ein Trainingslager in Zell am See in Österreich.

