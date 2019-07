Leverkusener Sportdirektor : Rolfes vor seiner Reifeprüfung bei Bayer 04

Zell am See Seit acht Monaten ist Simon Rolfes nun Sportdirektor bei Bayer 04 Leverkusen. Der Kader trägt zunehmend seine Handschrift.

Simon Rolfes ohne Smartphone in der Hand – das ist auch in den österreichischen Alpen ein seltenes Bild. Es liegt in der Natur seines Jobs, quasi nonstop erreichbar und online zu sein. Entsprechend ruhelos verlief der Sommer für ihn. „Bislang hatte ich noch keinen Urlaub, aber das ist kein Problem“, sagt der Sportdirektor von Bayer Leverkusen. Zu spannend sei die Aufgabe, den Champions-League-Teilnehmer voranzubringen.