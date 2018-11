„Weniger reden, mehr zeigen“: Bayer-Sportdirektor Völler nimmt die Spieler in die Pflicht

Leverkusen Statt mit Europapokal-Ambitionen muss sich Bayer 04 Leverkusen derzeit mit Abstiegssorgen herumschlagen. Trainer Heiko Herrlich ist wieder in die Kritik geraten. Sportdirektor Rudi Völler lenkt den Fokus jetzt auf die Spieler.

Völler konterte die Aussage einen Tag später und verordnete der Mannschaft ein Schweige- und Leistungsprinzip: „Es gilt für alle: weniger reden, mehr auf dem Platz zeigen. Wir können es definitiv besser, das haben wir schon mehrfach bewiesen.“ Damit dürften vor allem die spektakulären Siege vor zwei Wochen in Bremen (6:2) und drei Tage später im Pokal in Mönchengladbach (5:0) gemeint sein. Von diesem Schwung ist nach dem 1:4 gegen Hoffenheim sowie dem 0:3 in Bremen indes nicht mehr viel übrig geblieben.

So oder so steht jetzt erstmal die Länderspielpause an. Der Ligabetrieb ruht bis zum Anstoß der Partie gegen Stuttgart. Julian Brandt, Jonathan Tah und Kai Havertz sind mit dem DFB auf Reisen. Am Donnerstag geht es nach Leipzig zum Freundschaftsspiel gegen Russland (20.45 Uhr), ehe am Montag in der Uefa Nations League die Niederlande in Gelsenkirchen der Gegner sind (20.45 Uhr).