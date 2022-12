Anhaltende Leistenprobleme Bayer 04 sorgt sich um Patrik Schick

In der Vorbereitung auf diese Saison war Schick dann auch schon wieder dabei, traf zudem gleich im ersten Pflichtspiel beim blamablen Pokal-Aus in Elversberg zum 3:4-Endstand. Wirklich in die Saison fand er jedoch nicht. In den ersten Partien ließ er gleich mehrere Großchancen ungewohnterweise liegen. Und selbst als er dann Anfang September in zwei aufeinanderfolgenden Partien gegen Freiburg und bei Hertha BSC jeweils einen Treffer erzielte, wollte der Knoten beim Torjäger nicht platzen. Schick kam danach kaum noch in gefährliche Abschlusssituationen, vergab beim 0:2 in Porto zudem einen Handelfmeter und wirkte auch nach dem Trainerwechsel von Gerardo Seoane zu Alonso zumeist wie ein Phantom ohne Bindung zum Spiel.