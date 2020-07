Neun verpasste Titel seit 1993 : So wird Bayer den Vize-Fluch nie los

Leverkusens Kai Havertz (r) und Karim Bellarabi sitzen nach dem Spiel enttäuscht auf dem Rasen. Foto: dpa/Annegret Hilse

Meinung Berlin Das DFB-Pokalfinale hat die Schwächen von Bayer Leverkusen offengelegt. Die Chance, den immer wieder geäußerten Ambitionen endlich auch Taten folgen zu lassen, blieb ungenutzt. Es ist der neunte verpasste Titel der Vereinsgeschichte.

Ein Knall, eine Hymne, goldener Konfettiregen und jubelnde Bayern, die eine Trophäe küssen oder in die Höhe stemmen – es sind Bilder, die Fußballfans allzu vertraut sind. Die Werkself hätte sie verhindern können, doch in der ersten Halbzeit mangelte es ihr an Überzeugung und in der zweiten an Effektivität. Hinzu kamen Fehler, die sich auf diesem Niveau keine Mannschaft leisten kann.

Die Leverkusener Pannenshow nahm in der zweiten Halbzeit bisweilen groteske Züge an. Kevin Volland vergab eine hundertprozentige Chance, weil er an einer eigentlich guten Hereingabe vorbeitrat, Kerem Demirbay traf bei einer seiner Ecken eher den Rasen als den Ball, und Lukas Hradecky legte sich beim Versuch, einen Schuss zu parieren, den Ball ins eigene Tor. Das ist nur eine Auswahl, die Liste ließe sich ohne weiteres fortsetzen.

Foto: dpa/Alexander Hassenstein Infos Reaktionen zum DFB-Pokal-Finale

Fehler können immer passieren. Sie sind menschlich. Doch die Häufung – ausgerechnet im Finale gegen den FC Bayern – ist auffällig. Was allerdings frappierender ist: Die Mannschaft glaubte in den 45 Minuten nicht an die eigene Stärke. Es war zu lange nicht viel davon zu spüren, dass sich in Berlin die historische Chance bot, den ersten Titel seit 27 Jahren zu gewinnen.

Es fehlten Mut, Selbstvertrauen, Souveränität und vielleicht auch die Erfahrung mit Endspielen. Zumindest um letzteres ist die Mannschaft nun reicher. Der Rest entsteht indes vor allem durch sportliche Erfolge, die über eine gute Position in der Bundesliga hinausgehen. Erfolge, die man sich in die Vitrine stellen kann, die auf Wimpel und Schals gedruckt werden können und an die man sich auch in 30 Jahren noch erinnert.