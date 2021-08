Wirtz, Tah und Amiri : So stehen die Chancen der Bayer-Profis beim DFB

Florian Wirtz (r.) im Trikot der deutschen U21-Auswahl. Foto: dpa/Str

Leverkusen Am Dienstag hat sich Hansi Flick als neuer Bundestrainer vorgestellt, am 26. August gibt er seinen Kader für die WM-Qualifikationsspiele Anfang September gegen Liechtenstein, Armenien und Island bekannt. Wir zeigen, wie die Chancen der Leverkusener auf eine Nominierung stehen.

Florian Wirtz Dem wegen hartnäckiger Adduktorenprobleme vermutlich auch beim Liga-Start am Samstag in Berlin fehlende U21-Europameister gehört die Zukunft beim DFB. Ende März lud ihn Ex-Coach Joachim Löw erstmals zur A-Nationalmannschaft ein, eingesetzt wurde der 18-Jährige bislang aber noch nicht. Dass sich das in naher Zukunft ändern dürfte, steht wohl außer Frage. Die WM 2022 in Katar ist das große Ziel des Top-Talents, und sollte er sich weiter wie bisher entwickeln, dürfte Flick kaum an ihm vorbeikommen.

Jonathan Tah Bei der EM 2016 stand er noch im Kader, für die darauffolgenden Turniere erhielt der heute 25-Jährige dann keine Einladung mehr. Der 1,95-Meter-Mann galt lange Zeit als Liebling von Löw und auch Flick hatte den gebürtigen Hamburger einst als „eines der ganz großen deutschen Talente im Defensivbereich“ geadelt. Zuletzt stagnierte der 13-fache Nationalspieler aber in seiner Entwicklung. Sein letztes Länderspiel war das 0:6-Debakel in Spanien im vergangenen November. Erst wenn er in Leverkusen unter Coach Gerardo Seoane den Karriere-Turnaround schafft, dürfte er auch wieder ein Thema für die DFB-Auswahl werden.