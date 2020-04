Jedvaj, Pohjanpalo und Retsos : So entwickeln sich die Leihgaben der Werkself

Leverkusen In Joel Pohjanpalo, Tin Jedvaj und Panagiotis Retsos laufen derzeit drei Profis von Bayer Leverkusen auf Leihbasis für andere Klubs auf – mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Vor allem Retsos kommt bislang kaum zum Zug.

Joel Pohjanpalo Der Hamburger SV ist bereits die dritte Leih-Station des finnischen Nationalstürmers seit seinem Wechsel 2013 zum Werksklub. Der heute 25-Jährige stürmte in Deutschland bereits für den VfR Aalen und Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga. Nach einer Verletzung am Sprunggelenk drohte ihm zwischenzeitlich das Karriereende, doch Pohjanpalo kämpfte sich zurück. Da er unter Trainer Peter Bosz in der Hinrunde bis auf einen Kurzeinsatz gegen Bremen jedoch nicht zum Zuge kam, sollte er in der Rückrunde bei den Hanseaten Spielpraxis sammeln. In fünf Auftritten beim Aufstiegsanwärter gelangen dem Mittelstürmer bislang zwei Tore als Joker. In der sechsten Minute der Nachspielzeit rettete er dem HSV in Hannover per Kopf das 1:1. Jokertore, Kopfbälle – Qualitäten, die er auch schon als Leverkusener unter Beweis gestellt hat. Pohjanpalos Vertrag bei Bayer endet im Sommer 2022.